Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран из-за сбитого вертолета

Американские военные намерены начать масштабные атаки на Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache, заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, которые передает его пресс-служба, у Вашингтона есть право на такие действия, они начнутся сегодня.

Мы собираемся атаковать их, и атаковать их очень сильно. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолет. Вчера мы сильно ударили по ним, и сегодня мы снова нанесем им сильный удар, — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что работает с Ираном уже несколько месяцев и Тегеран должен подписать сделку с США. При этом он подчеркнул, что соглашение запрещает республике когда-либо обладать ядерным оружием.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.