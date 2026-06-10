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10 июня 2026 в 19:37

США атаковали танкер в Оманском заливе

ВС США ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военные Соединенных Штатов ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В ведомстве уточнили, что самолет американских ВВС выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна.

Экипаж танкера неоднократно нарушал указания американских военных, что и послужило причиной атаки, говорится в заявлении CENTCOM. В командовании также добавили, что с начала морской блокады иранских портов США вывели из строя восемь судов и развернули еще 134 корабля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены начать масштабные атаки на Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache. По словам главы Белого дома, у Вашингтона есть право на такие действия, они начнутся сегодня.

Прежде постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.

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Оманский залив
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