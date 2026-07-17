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17 июля 2026 в 03:02

Американские солдаты «оседлали» танкер в Оманском заливе

CENTCOM: ВС США высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Морская пехота США провела досмотр танкера в Оманском заливе, высадившись на его борт, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Операция стала частью усиленного контроля за судоходством в регионе, указано в сообщении командования в социальных сетях.

Досмотр проводили морпехи из 11-го экспедиционного отряда. Целью операции был танкер Wen Yao. С момента возобновления морской блокады Ирана 14 июля американские силы уже перенаправили три коммерческих судна, одно вывели из строя и провели высадку на одно. Детали о результатах досмотра и возможных нарушениях пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что американские истребители нанесли серию ракетных ударов по иранским объектам, включая аэропорт в городе Ираншахр. Агентство Tasnim проинформировало, что в районе авиагавани прогремели три взрыва, данные о разрушениях пока не уточняются.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание, что военная кампания США против Ирана негативно влияет на Вашингтон. По его словам, высказанным в социальных сетях, глава Белого дома ошибочно расценивает удары по Исламской Республике как демонстрацию американской мощи.

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