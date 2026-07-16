«Странная логика»: США уличили в нанесении удара по своему «величию»

Военная кампания США против Ирана негативно влияет на Вашингтон, уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, высказанным в социальных сетях, глава Белого дома Дональд Трамп ошибочно расценивает удары по Исламской Республике как демонстрацию американской мощи.
Трамп утешает себя тем, что у США якобы «сейчас вновь есть величие»... Странная логика. Напротив, эта война, по всеобщему мнению, представляет собой удар по величию США, — написал Пушков.
Конфликт, по мнению сенатора, ослабляет позиции Вашингтона на мировой арене. Авантюры США не приносят им ни авторитета, ни стратегических выгод, а лишь демонстрируют уязвимость американской внешнеполитической стратегии в условиях многополярного мира, констатировал он.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальных сетях проинформировало, что американская сторона приступила к нанесению новой волны ударов по Ирану. Агрессивные атаки проводятся США уже пятую ночь подряд. Атаки начались в 14:00 по восточному времени (21:00 мск). Целью называется попытка дальнейшего ослабления иранского военного потенциала.