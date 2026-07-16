«Странная логика»: США уличили в нанесении удара по своему «величию» Пушков: конфликт на Ближнем Востоке бьет по хваленому величию США

Военная кампания США против Ирана негативно влияет на Вашингтон, уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, высказанным в социальных сетях, глава Белого дома Дональд Трамп ошибочно расценивает удары по Исламской Республике как демонстрацию американской мощи.

Трамп утешает себя тем, что у США якобы «сейчас вновь есть величие»... Странная логика. Напротив, эта война, по всеобщему мнению, представляет собой удар по величию США, — написал Пушков.

Конфликт, по мнению сенатора, ослабляет позиции Вашингтона на мировой арене. Авантюры США не приносят им ни авторитета, ни стратегических выгод, а лишь демонстрируют уязвимость американской внешнеполитической стратегии в условиях многополярного мира, констатировал он.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальных сетях проинформировало, что американская сторона приступила к нанесению новой волны ударов по Ирану. Агрессивные атаки проводятся США уже пятую ночь подряд. Атаки начались в 14:00 по восточному времени (21:00 мск). Целью называется попытка дальнейшего ослабления иранского военного потенциала.