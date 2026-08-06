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06 августа 2026 в 05:00

Психолог ответила, чем плохи гаджеты в роли няни для ребенка

Психолог Гайнулина: ранняя цифровизация мешает ребенку развивать речь и моторику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Раннее знакомство детей со смартфонами и планшетами может иметь серьезные последствия для развития речи и мелкой моторики, заявила NEWS.ru семейный психолог Оксана Гайнулина. По ее словам, современные родители все чаще используют гаджеты в качестве «палочки-выручалочки», чтобы освободить себе время на бытовые дела или работу.

Сегодня телефон все чаще становится «палочкой-выручалочкой» для родителей. Нужно приготовить ужин, ответить на рабочее письмо или просто пять минут тишины. В руках ребенка уже оказывается смартфон с мультфильмами. Кажется, что ничего страшного не происходит. Однако раннее знакомство с экранами может иметь последствия, которые становятся заметны далеко не сразу. Нарушается развитие мелкой моторики, страдает речь, воображение, мышление и концентрация. Ребенок в первые годы жизни должен познавать мир не через экран, а через собственный опыт: трогать предметы, строить башни из кубиков, лепить и рисовать, — пояснила Гайнулина.

По ее словам, если времяпрепровождение за гаджетами начинает вытеснять игру, движение и общение со взрослыми, возможностей для естественного развития у детей становится меньше. Она подчеркнула, что ни одно приложение не сможет заменить строительство шалаша из подушек, игру с конструктором, прогулку по лужам или сказку, которую читает мама перед сном.

Ранее семейный и детский психолог Галина Рейнталь заявила, что родителям в августе пора начинать приближать распорядок дня ребенка к школьному и готовиться к новому учебному году. Она отметила, что это необходимо для психологической и физиологической адаптации учащихся.

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