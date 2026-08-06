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06 августа 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, что грозит за оставленный на пляже мусор

Юрист Русяев: за оставленный на пляже мусор грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оставление мусора на пляже может повлечь за собой штраф в размере до 3 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, разведение костра на территории с особым противопожарным режимом грозит более строгим наказанием, вплоть до уголовной ответственности.

Замусоривание территории обычно подпадает под региональные правила благоустройства, а загрязнение или засорение воды, дна и берега квалифицируется уже по федеральной статье 8.13 КоАП РФ. Это штраф 1,5–3 тыс. рублей. Костер на организованном пляже разводить не запрещено, но только в отведенном месте и с соблюдением требований пожарной безопасности. Если на объекте введен особый противопожарный режим, открытый огонь полностью под запретом, а взыскание вырастает в разы, вплоть до уголовной ответственности при реальном ущербе, — предупредил Русяев.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что в России нет штрафа за вождение автомобиля с обнаженным торсом. Однако он призвал не садиться за руль без верхней одежды, так как это может привести к травмам, включая гематомы.

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