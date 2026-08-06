Власти раскрыли, что стало с экипажем рухнувшего в Приангарье самолета Кобзев: выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы

Экипаж самолета Cessna 182, который 3 августа пропал во время облета лесов в Бодайбинском районе и был найден днем ранее, доставлен в Бодайбо, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в МАКСе. В 11:10 (06:10 мск) вертолет авиационно-поисково-спасательного центра приземлился в местном аэропорту со спасенными летчиками на борту, подчеркнул глава региона.

В 11:10 (06:10 мск. — NEWS.ru) в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно-поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего 3 августа с радаров лесопожарного самолета Cessna 182, — заявил губернатор.

Ранее сообщилось о гибели 13 человек при крушении самолета, выполнявшего экскурсионный рейс над геоглифами пустыни Наска в Перу. На борту находились 11 иностранных пассажиров и двое пилотов. Муниципалитет Наски выразил соболезнования семьям и близким погибших в связи с катастрофой. Самолет принадлежал компании Aerodiana.

Кроме того, Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет о причинах крушения учебного самолета в Орске Оренбургской области, произошедшего в феврале 2026 года. В документе отмечалось, что воздушное судно вошло в штопор в условиях обледенения во время выполнения учебного маневра. Расследование показало, что в момент аварии на борту Diamond DA 40 NG курсант отрабатывал элемент торможения до срабатывания сигнализации о сваливании.