Более 20 БПЛА уничтожили над шестью районами Ростовской области

Более 20 беспилотников были уничтожены во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. БПЛА были поражены минувшей ночью в шести районах области.

Под ударом оказались Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Верхнедонской, Каменский и Тарасовский районы. Слюсарь не уточнил другие подробности произошедшего.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки над регионами страны было сбито 200 вражеских дронов. Все они были самолетного типа.

Также президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть продиктовано политическим решением. Европейские лидеры хотят добиться «сговорчивости» Киева, предположил он.

Между тем руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что украинская власть сознательно занижает реальные потери армии с целью сохранить темпы мобилизации и не лишиться западной помощи. По его словам, ситуация с комплектованием ВСУ остается критической.