ВС России уничтожили несколько станций Starlink и склад боеприпасов ВСУ

ВС России уничтожили несколько станций Starlink и склад боеприпасов ВСУ Российские военные сбили 71 дрон и 111 тяжелых квадрокоптеров ВСУ в зоне СВО

За прошедшие сутки военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 71 беспилотник самолетного типа и 111 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки Иван Бигма. Также были поражены другие средства воздушного нападения и объекты военной инфраструктуры противника.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены управляемый авиационный боеприпас, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 111 тяжелых квадрокоптеров противника, — сказал он.

Бигма добавил, что подразделения группировки «Запад» выявили и уничтожили 64 пункта управления БПЛА. Также было уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink, 25 робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу ВСУ в Запорожской области. Во время разведки в тылу украинских подразделений были обнаружены маршруты передвижения пехоты и техники.