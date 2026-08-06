Ярославская область подверглась самой массированной атаке дронов ВСУ

Силы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Ярославскую область, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Михаил Евраев. По его словам, всего было уничтожено 88 украинских беспилотников.

Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников. Жертв и пострадавших нет, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили семь украинских беспилотников. Как уточнил губернатор региона Дмитрий Миляев, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали в результате атак ударных дронов на ДНР. Так, в Киевском районе Донецка беспилотник атаковал стационарное отделение больницы, где погибла женщина 1948 года рождения.