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27 июля 2026 в 05:48

Ярославль оказался под атакой БПЛА и ввел ограничения для водителей

Евраев: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Для обеспечения безопасности временно ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал Евраев.

Губернатор призвал жителей временно отказаться от поездок в указанном направлении и выбирать альтернативные маршруты. Он отметил, что подразделения Минобороны РФ и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

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Михаил Евраев
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