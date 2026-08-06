В Китае раскрыли смысл договоренностей Ирана и Омана по Ормузскому проливу Политолог Цзысинь: соглашение Ирана и Омана даст пространство для маневра

Договоренности Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе создадут возможности для политического маневра на фоне застоя в отношениях Тегерана с Вашингтоном, заявил научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзысинь в эфире Центрального телевидения Китая. По мнению эксперта, временные меры могут открыть каналы для дальнейших контактов.

Еcли удастся обеспечить временные меры, их основная ценность будет в том, что появится пространство для маневра в условиях противостояния между США и иранской стороной, и вызванной этим тупиковой ситуацией. Также появляется возможность для дальнейших политических контактов, — сказал он.

Ранее американские аналитики сообщили, что Ирану предложили соглашение по Ормузскому проливу, которое устанавливает новый порядок движения торговых судов. По их данным, предполагается, что суда будут входить в Персидский залив через иранские территориальные воды, а покидать его через акваторию Омана без оплаты.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что итоги переговоров с Тегераном могут стать известны в течение двух суток, а возобновление судоходства через Ормузский пролив возможно уже в ближайшие дни. До этого СМИ сообщали о подготовке Вашингтоном объявления временных договоренностей с Ираном и Оманом по данному вопросу.