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06 августа 2026 в 10:24

Зоолог рассказал о неочевидной пользе жаб на дачных участках

Зоолог Подлужнов: живущие на дачных участках жабы уничтожают слизняков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Живущие на дачных участках жабы поедают слизняков, уничтожающих культурные растения, рассказал зоолог Андрей Подлужнов. В беседе с 360.ru он назвал этих животных настоящими друзьями огородников, и призвал ни в коем случае не пытаться навредить им. Он подчеркнул, что встретить этих земноводных можно в самых неожиданных местах.

Жаба — больше друг человеку и огороднику, чем лягушка. Какая от жабы польза? Не могу точно сказать, ест ли она ядовитых испанских слизняков. Но она точно ест слизняков, которые ползают по городу, — это ее привычная еда. Жаба залезла на огород не ради кабачка, а ради слизняков, которые поедают нашу капусту. Так что она нам друг. Есть, например, земляная жаба. Вы перекапываете огород — и вдруг такая большая серо-зеленая или коричневая жаба сидит. Ни в коем случае не стоит ее убивать, если испугались. Ее абсолютно нечего бояться, она безвредна, — отметил Подлужнов.

Специалист предупредил, что при обнаружении жабы лучше ограничить ее контакт с питомцами. Например, собаки могут схватить ее в рот, в ответ на это земноводное выделит защитную ядовитую слизь. Это не будет убьет любимца, однако вызовет у него неприятную реакцию: чихание, обильное выделение слюны и даже пену из пасти.

Ранее агроном-биолог Михаил Воробьев заявил, что растения не рекомендуется поливать артезианской водой, поскольку такой уход может лишь навредить. По словам специалиста, ею можно лишь опрыскивать цветы, предварительно прогрев ее на солнце.

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