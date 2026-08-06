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06 августа 2026 в 11:13

В Госдуме рассказали, кому полагается компенсация платы за вывоз мусора

Депутат Якубовский: участникам ВОВ полагается компенсация платы за вывоз мусора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и некоторым членам семей погибших военнослужащих полагается компенсация платы за вывоз мусора, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский. Кроме того, соответствующее право есть у людей с ограниченными возможностями здоровья.

На федеральном уровне компенсация предусмотрена, в частности, для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также для отдельных членов семей погибших военнослужащих. Как правило, речь идет о компенсации 50% расходов, однако ее размер рассчитывается с учетом установленных нормативов и конкретного льготного статуса, — уточнил Якубовский.

Он отметил, что многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию платы за жилье и коммунальные услуги в размере не ниже 30%. Парламентарий добавил, что регионы могут устанавливать дополнительные льготы для ветеранов труда, пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан и других категорий.

Ранее адвокат Надежда Борзенко заявила, что льготным категориям граждан предоставляется право платить за ЖКУ без комиссии. Она отметила, что право на льготу не зависит от статуса собственника жилья. В льготную категорию входят: пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семей погибших или умерших инвалидов войны и участники ВОВ.

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