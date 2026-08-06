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06 августа 2026 в 12:06

Иран и Оман сделали первый шаг на пути к соглашению по Ормузскому проливу

Тегеран и Маскат согласовали технические детали по Ормузскому проливу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по ключевым параметрам соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник. Документ, рассчитанный на 60 дней, еще должен быть одобрен Высшим советом национальной безопасности Ирана, после чего стороны приступят к техническим переговорам.

Согласно предложенному плану, транзитные сборы с судов взиматься не будут, а движение организуют по двум коридорам — входящие суда будут следовать ближе к иранскому берегу, выходящие — со стороны Омана. К разминированию и техническим процедурам могут привлечь государства региона, а после утверждения соглашения стороны вернутся к меморандуму о взаимопонимании.

Ранее научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзысинь заявил, что договоренности Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе создадут пространство для политического маневра на фоне застоя в отношениях Тегерана с Вашингтоном. По оценке эксперта, временные меры способны открыть пути для последующих контактов.

Кроме того, американские аналитики сообщили, что Ирану предложено соглашение по Ормузскому проливу, определяющее новый регламент прохода торговых судов. По их сведениям, вход в Персидский залив будет осуществляться через территориальные воды Ирана, а выход — через воды Омана, причем плата за проход взиматься не будет.

Мир
Иран
Оман
Ормузский пролив
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