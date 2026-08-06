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06 августа 2026 в 12:41

Российские бойцы разнесли украинскую бронемашину «Козак» вместе с экипажем

Минобороны России сообщило об уничтожении бронемашины «Козак» ВСУ

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Операторы беспилотных систем группировки «Южная» уничтожили боевую бронированную машину «Козак» ВСУ вместе с экипажем на Славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. В ходе разведки и контрбатарейной борьбы с помощью дронов артиллеристы 2-й гвардейской бригады обнаружили и поразили цель.

С помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину «Козак» ВСУ с личным составом противника на Славянском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что российские войска поразили два сухогруза с военными грузами для ВСУ на борту. Удар был нанесен с применением ударных беспилотников вечером 5 августа.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА, бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области. В ходе разведки в тылу противника были выявлены маршруты движения пехоты и техники, координаты переданы операторам дронов и расчетам «Ланцетов». В результате поражены бронемашины, пикапы и квадроциклы, задействованные для доставки личного состава и боеприпасов.

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