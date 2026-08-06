Раскрыта цель задержания историка Кирпиченка в Израиле

Задержанный в Израиле историк Артем Кирпиченок не является шпионом и не обладает секретной информацией, а его дело используется израильскими властями в пропагандистских целях, заявила NEWS.ru публицист, экс-депутат Госдумы Дарья Митина. По ее словам, Россия уже подключилась к ситуации.

Кирпиченок им нужен как инструмент пропаганды: чтобы демонстрировать, что бывает с теми, кто работает против государства, — заявила Митина.

По ее словам, адвокат Кирпиченка Инна Лед дала подписку о неразглашении, поэтому информация от защиты в ближайшее время не появится. Однако израильская сторона, вероятно, сама раскроет детали.

Это выяснится в первые полчаса допроса. Дальше он для них просто удобный фигурант для информационной кампании, — сказала Митина.

Она также отметила, что Россия подключилась к ситуации, поскольку Кирпиченок имеет два гражданства — России и Израиля. Накануне посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов уже прокомментировал дело, а МИД направил запрос.

Стало ясно, что Россия не оставит этот случай без внимания, так что публичные заявления израильской стороны, скорее всего, последуют, — заключила Митина.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая перед журналистами в Аммане, заявил, что Израиль не стремится к урегулированию конфликта в секторе Газа, а переговорные площадки использует лишь как инструмент для реализации собственных политических целей. Видеозапись его речи опубликовала пресс-служба турецкого МИДа.