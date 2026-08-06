Поведение президента Украины Владимира Зеленского по отношению к союзникам поражает своей вызывающей наглостью, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, украинский политик ставит себя и свою страну выше всех остальных, включая США, которым тоже требуются ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

Такая степень бессовестного поведения поражает, — заявил эксперт.

Не так давно Зеленский обвинил западных партнеров в промедлении, из-за чего российские войска нанесли удары по критическим объектам в Киеве и области. Он а также упрекнул их в отсутствии поставок ракет для Patriot при наличии таких запасов, отметив, что для передачи необходима лишь политическая воля.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил украинскому президенту, что проводил консультации со странами Альянса по вопросу срочных поставок Украине систем ПВО. Он отметил, что обсуждение касалось механизмов оперативной передачи Киеву необходимого вооружения.

Кроме того, в командовании Воздушных сил Украины сообщили, что в ночь на 5 августа ни одна из ракет, выпущенных по военным объектам на территории страны, не была сбита. Там уточнили, что для отражения атаки задействовались авиация, зенитные ракетные подразделения, силы РЭБ, мобильные огневые группы и расчеты БПЛА.