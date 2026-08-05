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05 августа 2026 в 09:45

Стало известно о тотальном провале воздушных сил Украины минувшей ночью

РИА Новости: воздушные силы Украины не смогли сбить ни одной ракеты за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по военным целям на Украине в ночь на 5 августа, передает РИА Новости со ссылкой на командование воздушных сил страны. Там отметили, что атаку пытались отразить авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что система противовоздушной обороны страны сбивает все меньше целей. Также он заявлял о серьезном дефиците ракет к системам ПВО на Украине.

Ранее сообщалось, что расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» Вооруженных сил России поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области. Кроме того, военные ударили по газокомпрессорной станции в Полтавской области.

До этого стало известно, что российские военные с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Как уточнили в Минобороны РФ, цели были обнаружены в 80 километрах юго-восточнее Очакова.

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