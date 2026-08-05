Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге Экономист Сазанова: ряд товаров может подешеветь из-за закона о мониторинге цен

Ряд товаров может подешеветь после подписания закона о мониторинге цен на продовольственную продукцию, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Светлана Сазанова. При этом, по ее словам, это станет возможным, если власти сочтут инфляционные ожидания безосновательными.

Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров затронет продукцию, включаемую в расчет индекса потребительских цен — ключевого показателя «потребительской инфляции». Мера точно будет способствовать ее замедлению. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований, применят санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров, — поделилась Сазанова.

Она пояснила, что закон позволит выявлять этапы производственных цепочек, где произошел рост цен на сырье, материалы и энергоносители. По словам эксперта, это поможет властям понять причины инфляции и принять своевременные меры, включая превентивные действия.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий систематический контроль за ценами на продукты питания на всех этапах их реализации: от производства до розничной торговли. Нормативный акт начнет действовать с 1 января 2027 года.