Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 06:15

Юрист ответил, что будет с долгами селлера в случае банкротства

Юрист Штевель: при банкротстве у селлера возникают долги перед маркетплейсом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При банкротстве у продавца появляются финансовые обязательства перед маркетплейсом, заявил NEWS.ru юрист Евгений Штевель. При этом, по его словам, наличие остатков товаров, распределенных по различным складам, усложняет процедуру.

Банкротство продавца на площадке с товаром, разбросанным между складами, транзитом и остатками у поставщиков, усложняет формирование конкурсной массы. Маркетплейс не является привилегированным кредитором в силу того, что физически держит продукцию: он обязан передать имущество или его стоимость финансовому управляющему для распределения между всеми кредиторами по установленной законом очередности. Долги распределяются веерно: поставщики — за поставленный, но не оплаченный товар, сама площадка — за комиссию, услуги хранения и логистику, включая рассрочки и кредиты, налоговая — по НДФЛ, УСН и страховым взносам, сотрудники — по заработной плате, — пояснил Штевель.

Он подчеркнул, что если товарные остатки пропали, а долги перед кредиторами остались, это может стать основанием для привлечения контролирующего лица к личной ответственности. По словам юриста, арбитражные суды стали строже и оценивают не только формальный статус, но и фактическое поведение: кто принимал решения и управлял счетом.

Продавцу критично не скрывать активы и не гасить долги избирательно: любое предпочтительное погашение одному кредитору в преддверии банкротства оспоримо и может быть отменено с возвратом всего в конкурсную массу. Итог: при банкротстве селлера должны всем: маркетплейсу, поставщикам, бюджету и работникам, но порядок и объем выплат определяет не сам должник, а закон об очередности и финансовый управляющий, а не тот, кто первым подал претензию, — заключил Штевель.

Ранее адвокат Екатерина Лебедева заявила, что покупателям должны вернуть деньги за сгоревшие товары на складах Wildberries. По ее словам, это произойдет, если аналогичная продукция отсутствует на других объектах.

Общество
юристы
товары
маркетплейсы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров
Раскрыты подробности ночного налета на Тульскую область
Группировка «Север» за ночь уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ
Силы ПВО отразили атаку более 390 БПЛА на Московский регион
Названа главная причина, почему женщины дают второй шанс бывшим партнерам
Атака БПЛА на Москву ночью 28 июля: пострадавшие и разрушения, что известно
Названы кандидаты для получения первой вакцины от меланомы в РФ
Стало известно, сколько можно переводить без комиссии в России
Турэксперт рассказала, как организовать дешевый отдых зимой для всей семьи
Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН во время выступления Франции
В Подмосковье сбили несколько десятков беспилотников
Юрист ответил, что будет с долгами селлера в случае банкротства
В Барселоне при пожаре в поезде метро пострадали 136 человек
Разбили ключевой узел обороны ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 28 июля
БПЛА атаковали многоквартирный дом в Подмосковье
Косметолог назвала последствия неправильной техники самомассажа для лица
США не выполнили почти половину контрактов на оружие для Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
Российские танкисты поразили позиции ВСУ и сорвали контратаку
ВСУ лишились ключевого узла обороны в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.