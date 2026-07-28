Юрист ответил, что будет с долгами селлера в случае банкротства Юрист Штевель: при банкротстве у селлера возникают долги перед маркетплейсом

При банкротстве у продавца появляются финансовые обязательства перед маркетплейсом, заявил NEWS.ru юрист Евгений Штевель. При этом, по его словам, наличие остатков товаров, распределенных по различным складам, усложняет процедуру.

Банкротство продавца на площадке с товаром, разбросанным между складами, транзитом и остатками у поставщиков, усложняет формирование конкурсной массы. Маркетплейс не является привилегированным кредитором в силу того, что физически держит продукцию: он обязан передать имущество или его стоимость финансовому управляющему для распределения между всеми кредиторами по установленной законом очередности. Долги распределяются веерно: поставщики — за поставленный, но не оплаченный товар, сама площадка — за комиссию, услуги хранения и логистику, включая рассрочки и кредиты, налоговая — по НДФЛ, УСН и страховым взносам, сотрудники — по заработной плате, — пояснил Штевель.

Он подчеркнул, что если товарные остатки пропали, а долги перед кредиторами остались, это может стать основанием для привлечения контролирующего лица к личной ответственности. По словам юриста, арбитражные суды стали строже и оценивают не только формальный статус, но и фактическое поведение: кто принимал решения и управлял счетом.

Продавцу критично не скрывать активы и не гасить долги избирательно: любое предпочтительное погашение одному кредитору в преддверии банкротства оспоримо и может быть отменено с возвратом всего в конкурсную массу. Итог: при банкротстве селлера должны всем: маркетплейсу, поставщикам, бюджету и работникам, но порядок и объем выплат определяет не сам должник, а закон об очередности и финансовый управляющий, а не тот, кто первым подал претензию, — заключил Штевель.

Ранее адвокат Екатерина Лебедева заявила, что покупателям должны вернуть деньги за сгоревшие товары на складах Wildberries. По ее словам, это произойдет, если аналогичная продукция отсутствует на других объектах.