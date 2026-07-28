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28 июля 2026 в 06:30

Турэксперт рассказала, как организовать дешевый отдых зимой для всей семьи

Турэксперт Кодякова: бронируя зимний тур в сентябре, можно сэкономить до 40%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При бронировании зимнего тура в сентябре можно сэкономить до 40% от стоимости путевки, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, оптимальным временем для оплаты таких поездок являются первые осенние месяцы, когда только открываются продажи.

Осенью начинается горячая пора для тех, кто планирует отдых на зимние праздники и новогодние каникулы. Раннее бронирование — это возможность сэкономить до 40% от стоимости тура. Оптимальное время для бронирования зимних туров — сентябрь и октябрь, когда туроператоры только открывают продажи и предлагают самые выгодные цены. Позже, ближе к декабрю, стоимость растет, и выбор мест становится ограниченным. Особенно это касается популярных горнолыжных курортов, а также теплых стран — Таиланда, Вьетнама, Индии и ОАЭ. Рекомендую обращать внимание на ранние акции, которые предусматривают гибкие условия бронирования, а также следить за курсами валют, — пояснила Кодякова.

Она добавила, что раннее бронирование дает возможность выбрать наиболее комфортные рейсы и лучшие номера в отелях. По ее словам, перед оплатой стоит внимательно изучить условия аннуляции и возврата средств.

Ранее генеральный директор магазина туристических цифровых сим-карт eSIM.World Равиль Карасов заявил, что цифровая подготовка к поездке в азиатские страны должна включать установку локальных приложений для заказа такси и навигации. Он отметил, что таким образом можно избежать проблем с передвижением на месте.

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