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27 июля 2026 в 11:57

Альпинист назвал причины, по которым погибли иностранцы на Эльбрусе

Альпинист Абрамов назвал плохую погоду причиной смерти иностранцев на Эльбрусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Плохая погода и недостаток опыта стали основными причинами гибели боснийских туристов при восхождении на Эльбрус, выразил мнение в беседе с NEWS.ru советский и российский альпинист Александр Абрамов. По его словам, резкое ухудшение условий на склоне лишает людей ориентиров, а отсутствие профессиональных гидов в экстремальной ситуации не оставляет шансов на спасение.

Я могу сказать, что Эльбрус при всей его внешней легкости, когда на картинках он выглядит как достаточно пологая, белая, добрая снежная гора, на самом деле очень опасен. Как только портится погода, сразу начинаются огромные неприятности: люди пропадают, проваливаются в трещины или уходят в неизвестном направлении. В такие моменты там сплошная пурга, туман, ничего не видно. Склон белый, ориентиров нет, небо тоже белое. Где горизонт — непонятно. У боснийских туристов было недостаточно опыта. Погибшие поднимались без гидов. Трагедии бы не было, если бы иностранцы шли в организованной группе с профессионалами, — пояснил Абрамов.

Ранее в МЧС сообщили, что тела двух погибших боснийских альпинистов пока не эвакуированы с Эльбруса — они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров. Спасатели планируют продолжить операцию после нормализации погодных условий.

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