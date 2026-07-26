В МЧС раскрыли новые детали поисковой операции на Эльбрусе МЧС: тела двух погибших боснийских альпинистов еще не эвакуированы с Эльбруса

Тела двух погибших боснийских альпинистов пока не эвакуированы с Эльбруса — они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в МАКСе. Спасатели планируют продолжить операцию после нормализации погодных условий. При этом поисковой группе удалось спасти еще двух иностранных туристов, они переданы медикам.

Спасатели МЧС России спасли двоих альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам. Продолжаются поиски трех альпинистов. Тела двоих альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям, — заявили в МЧС.

25 июля группа из семи человек совершала восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов самостоятельно спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте около 5100 метров. По имеющимся данным, они погибли. По предварительной информации, все альпинисты являются гражданами Боснии и Герцеговины.

Ранее начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщил, что российский альпинист Игорь Байер, получивший травму в горах Памира, чувствовал себя хорошо. Он отметил, что за состоянием спортсмена в лагере наблюдал врач, который оценивал его самочувствие как стабильное.