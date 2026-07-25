Стало известно о состоянии получившего травму на Памире россиянина Пострадавший в горах Памира альпинист из России отказался от госпитализации

Российский альпинист Игорь Байер, получивший травму в горах Памира в Таджикистане, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода. По его словам, в лагере за состоянием здоровья мужчины наблюдает врач, оценивающий его самочувствие как стабильное. При этом сам альпинист от дальнейшей госпитализации отказался.

Мы постоянно держим связь с врачами и руководителем группы <...> Игорь чувствует себя хорошо и даже гуляет по территории лагеря, — сообщил собеседник.

Московский туристический клуб «Вестра», организовавший поход группы Байера, подтвердил, что альпинист идет на поправку, однако продолжить маршрут по Памиру ему не удастся. Вместе с альпинистом вылетит медик из его группы, тогда как остальные трое участников экспедиции решили продолжить маршрут, они уже находятся на высоте 6100 метров.

Травмы головы и ноги Байер получил 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте 5270 метров над уровнем моря. Членам его группы удалось транспортировать пострадавшего в альпинистский лагерь «Поляна Москвина», где он находится в ожидании эвакуации.

Ранее другой российский альпинист Сергей Кондрашкин застрял на горе Чогори в Китае, известной как «Дикая гора». Восхождение началось 4 июля, при этом вместе с Кондрашкиным на вторую по высоте вершину мира поднимался итальянский писатель Маттиа Конте. Альпинисты отказались от использования кислородных баллонов.