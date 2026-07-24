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24 июля 2026 в 17:21

Российский альпинист застрял на «Дикой горе» без кислородных баллонов

Альпинист Кондрашкин застрял на горе Чогори в Китае на высоте 7000 метров

Гора Чогори (К2) Гора Чогори (К2) Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский альпинист Сергей Кондрашкин застрял на горе Чогори в Китае, известной как «Дикая гора», пишет Telegram-канал SHOT. Восхождение началось 4 июля. Вместе с Кондрашкиным на вторую по высоте вершину мира пытался подняться итальянский писатель Маттиа Конте.

При этом альпинисты отказались от кислородных баллонов, что значительно усложнило маршрут. Несколько дней назад Кондрашкин и Конте переночевали на высоте около 7000 метров, после чего решили спуститься в лагерь на отметке 6400 метров, чтобы продолжить восхождение по наиболее сложному техническому участку. Однако из-за сильного снегопада, ветра и мороза альпинисты не могут продолжить путь.

Ближайшее подходящее погодное окно ожидается только 1 августа. На высоте около 7000 метров уровень кислорода составляет примерно 41%, а дополнительных баллонов у спортсменов нет.

Чогори называют «Дикой горой» из-за условий восхождения и суровой погоды, которые многие альпинисты считают тяжелее, чем на Эвересте. В 2008 году при попытке покорить вершину погибли 11 человек — это стало одной из самых крупных трагедий в истории восхождений на гору.

Ранее стало известно, что россиянина Игоря Байера, пострадавшего при спуске с перевала Турамис-1 в горах Таджикистана, эвакуируют на вертолете вместе с четырьмя участниками его группы. Спасательная операция запланирована на 24 июля.

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