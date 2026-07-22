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22 июля 2026 в 08:37

Стали известны подробности спасения российского альпиниста с Памира

Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина эвакуируют вертолетом 24 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пострадавшего при спуске с перевала Турамис-1 в горах Таджикистана россиянина Игоря Байера и четверых членов его группы эвакуируют на вертолете 24 июля, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики. Информация о происшествии поступила в центр кризисного управления ведомства от координатора группы еще 18 июля.

Состояние здоровья гражданина Байера Игоря Игоревича оценивается как стабильное, он находится под наблюдением. В целях обеспечения безопасности и транспортировки туристов их транспортировка вертолетом с поляны Москвина запланирована на 24 июля 2026 года, — рассказали в комитете.

Россиянин получил серьезные травмы головы и ног в результате опасного падения на маршруте. На данный момент группа альпинистов дожидается помощи на туристической базе на поляне Москвина. Стоянка расположена на внушительной высоте около 4200–4300 метров над уровнем моря. Cостояние туриста оценивается врачами как стабильное, он постоянно находится под наблюдением своих товарищей и местных спасательных служб.

Ранее школьник погиб во время спуска вместе с отцом с восточной вершины Эльбруса. По предварительным данным, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Альпиниста отправили в Нальчик.

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