Стало известно о состоянии отца погибшего на Эльбрусе мальчика Отец погибшего на Эльбрусе мальчика решил отказаться от госпитализации

Отец погибшего при восхождении на Эльбрус 11-летнего ребенка после эвакуации отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. По данным экстренных служб, мужчина не получил серьезных травм и самостоятельно передвигается. Его отправили в Нальчик, где с ним уже работают следователи.

После эвакуации пострадавший мужчина отказался от госпитализации, — уточнил источник.

Ранее 11-летний школьник погиб во время спуска с восточной вершины Эльбруса. Предварительно, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Сообщалось, что 40-летний отец вместе с сыном отправился на восхождение. Семья родом из Донецка, но в последние годы проживала в поселке Рыздвяный Ставропольского края.

Кроме того, сообщалось, что спасатели изначально не могли эвакуировать мужчину, сорвавшегося с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, из-за сложного рельефа местности. По имеющимся данным, мужчина получил переломы ребер и коленей и оставался рядом с телом погибшего ребенка, ожидая помощи.