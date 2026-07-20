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20 июля 2026 в 13:24

Стало известно о состоянии отца погибшего на Эльбрусе мальчика

Отец погибшего на Эльбрусе мальчика решил отказаться от госпитализации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отец погибшего при восхождении на Эльбрус 11-летнего ребенка после эвакуации отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. По данным экстренных служб, мужчина не получил серьезных травм и самостоятельно передвигается. Его отправили в Нальчик, где с ним уже работают следователи.

После эвакуации пострадавший мужчина отказался от госпитализации, — уточнил источник.

Ранее 11-летний школьник погиб во время спуска с восточной вершины Эльбруса. Предварительно, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Сообщалось, что 40-летний отец вместе с сыном отправился на восхождение. Семья родом из Донецка, но в последние годы проживала в поселке Рыздвяный Ставропольского края.

Кроме того, сообщалось, что спасатели изначально не могли эвакуировать мужчину, сорвавшегося с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, из-за сложного рельефа местности. По имеющимся данным, мужчина получил переломы ребер и коленей и оставался рядом с телом погибшего ребенка, ожидая помощи.

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