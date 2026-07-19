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19 июля 2026 в 18:02

Раскрыты детали трагедии с сорвавшимися с высоты на Эльбрусе альпинистами

Спасатели не могут добраться до сорвавшегося при восхождении на Эльбрус мужчины

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Спасатели пока не могут эвакуировать мужчину, который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, из-за сложного рельефа местности, сообщает Telegram-канал Mash. Отец получил переломы ребер и коленей и остается рядом с телом погибшего ребенка в ожидании помощи.

Мужчина, как утверждает канал, был альпинистом-любителем и планировал покорить разные маршруты на Эльбрусе. В прошлом году он уже поднимался на северную часть горы вместе с сыном, а в этот раз выбрал восточный маршрут, который считается одним из самых сложных.

Во время подъема турист встретил другого альпиниста, который спускался вместе с 14-летним сыном и предупредил его об опасности дальнейшего пути. Однако мужчина продолжил восхождение. Предположительно, во время спуска у него и ребенка оборвался страховочный трос.

Ранее сообщалось, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй получил травмы. Инцидент произошел на высоте около 4 тыс. метров.

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