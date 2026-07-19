Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 11:56

На Эльбрусе произошел смертельный инцидент с двумя альпинистами

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус

Эльбрус Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, сообщает РЕН.ТВ в Telegram-канале со ссылкой на источник. Один из них погиб, второй получил травмы.

Инцидент произошел на высоте около 4 тыс. метров. Пострадавшему требуется эвакуация, на месте работают поисково-спасательные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Эльбрусе турист упал с высоты 5100 метров и скончался от полученных травм. В момент трагедии какой-либо информации о регистрации альпиниста не было. После происшествия канатные дороги на горе были отключены.

До этого спасатели эвакуировали четверых туристов из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии. Путешественники оказались заблокированы в горах из-за ухудшения погодных условий и обратились за помощью. Эвакуацию проводили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с использованием вертолета. По имеющимся данным, туристы находились на трекинговом маршруте в верховьях ущелья Безенги и пережидали непогоду в хижине Джанги-Кош. Медицинская помощь им не потребовалась.

Россия
Эльбрус
несчастные случаи
горы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаку пяти беспилотников на Москву предотвратили силы ПВО
В Германии будут судить неонациста, который копирует внешний вид Гитлера
Румынский политолог раскрыл истинную цель эскалации конфликта на Украине
Российские дроны сбили тараном БПЛА ВСУ у Красного Лимана
В Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров»
Сальдо раскрыл масштабы атак ВСУ на Херсонскую область за неделю
Бывший дом Кости Цзю в Сиднее ушел с молотка за 399 млн рублей
Спасатели эвакуировали потерявшихся на реке сапбордистов
Назван способ лишить ВСУ всех поставок топлива и вооружений
Обстановка в Крыму 19 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
В российском регионе сошли с рельсов вагоны
Стихия ударила по перинатальному центру в российском городе
Крупнейшие российские аэропорты ввели ограничения на полеты
Эксперт рассказал, как продать собранные в лесу грибы
В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ
Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 19 июля: где можно заправиться
Зеленский выступил с обращением после массированных ударов по Киеву
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в РФ
В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.