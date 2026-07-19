На Эльбрусе произошел смертельный инцидент с двумя альпинистами Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, сообщает РЕН.ТВ в Telegram-канале со ссылкой на источник. Один из них погиб, второй получил травмы.

Инцидент произошел на высоте около 4 тыс. метров. Пострадавшему требуется эвакуация, на месте работают поисково-спасательные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Эльбрусе турист упал с высоты 5100 метров и скончался от полученных травм. В момент трагедии какой-либо информации о регистрации альпиниста не было. После происшествия канатные дороги на горе были отключены.

До этого спасатели эвакуировали четверых туристов из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии. Путешественники оказались заблокированы в горах из-за ухудшения погодных условий и обратились за помощью. Эвакуацию проводили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с использованием вертолета. По имеющимся данным, туристы находились на трекинговом маршруте в верховьях ущелья Безенги и пережидали непогоду в хижине Джанги-Кош. Медицинская помощь им не потребовалась.