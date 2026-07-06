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06 июля 2026 в 14:16

Альпинист встретил жуткую смерть при попытке покорить Эльбрус

Альпинист сорвался с высоты 5100 метров на Эльбрусе и погиб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Альпинист, взбиравшийся на гору Эльбрус, сорвался с высоты 5100 метров, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, в результате падения турист погиб. При этом какой-либо информации о регистрации альпиниста нет.

Как уточнил канал, спасатели уже планируют выезд на гору для поиска тела. На данный момент канатные дороги на Эльбрусе отключили. Специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее китайская альпинистка Гуан Цзинь погибла при спуске с вершины К2. Это вторая по высоте гора в мире. Трагедия произошла между первым промежуточным лагерем и базовым лагерем. Девушка спускалась с горы, когда на нее обрушился камнепад.

Также до этого спасатели эвакуировали с гор Кабардино-Балкарии четверых туристов. Они застряли в ущелье Безенги из-за непогоды. Альпинистам не понадобилась медицинская помощь. Эвакуацией занимались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России при помощи вертолета. Согласно имеющейся информации, туристы на трекинговом маршруте в верховьях ущелья Безенги попали в плохую погоду и попросили помощи спасателей, укрывшись в хижине Джанги-Кош.

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