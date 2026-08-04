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04 августа 2026 в 23:49

Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в соцсетях. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный жилой дом.

В результате удара пострадали мужчина и женщина. Бригада скорой помощи доставила их в одну из больниц Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения плеча и спины. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах противника. Поражение было нанесено авиацией, артиллерией и дронами по 148 районам, включая места дислокации наемников и производства БПЛА.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника, направлявшихся в столицу. На местах падения фрагментов аппаратов уже приступили к работе специалисты экстренных служб.

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