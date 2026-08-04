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04 августа 2026 в 22:53

Бойцы «Ахмата» отправили на позиции ВСУ снаряд с надписью «За Геленджик»

В «Ахмате» сообщили об ударе по ВСУ снарядом с надписью «За Геленджик»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» спецназа «Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Сумском направлении снарядом с надписью «За Геленджик», рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным Алмаз. Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побежден. Всем добра, победа будет за нами, — сказал Алмаз.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать оборону ВСУ. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге.

До этого ВС России атаковали электроподстанции в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань».

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