Бойцы «Ахмата» отправили на позиции ВСУ снаряд с надписью «За Геленджик» В «Ахмате» сообщили об ударе по ВСУ снарядом с надписью «За Геленджик»

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» спецназа «Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Сумском направлении снарядом с надписью «За Геленджик», рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным Алмаз. Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побежден. Всем добра, победа будет за нами, — сказал Алмаз.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать оборону ВСУ. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге.

До этого ВС России атаковали электроподстанции в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань».