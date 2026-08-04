Российские «Герани» атаковали объекты ВСУ в Сумской области Минобороны РФ: военные обесточили промышленные объекты ВСУ в Сумской области

ВС России атаковали электроподстанции в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным военного ведомства, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань».

В результате удара обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия поразила логистический центр ВСУ в районе Бурыни в Сумской области при помощи «Герани». В военном ведомстве добавили, что бойцы СВО регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать оборону ВСУ. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге.