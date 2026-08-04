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04 августа 2026 в 10:45

Российская «Герань» нанесла удар по логистическому центру ВСУ

ВС России поразили логистический центр ВСУ в Сумской области

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вооруженные силы России при помощи «Герани» ударили по логистическому центру ВСУ в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Отмечается, что ВС РФ регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Поражение расчетом ударных БПЛА «Герань» логистического центра, используемого в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, — отметили в ведомстве.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что оборону ВСУ в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях, которые продолжаются на окраинах Николаевки на Славянско-Краснолиманском направлении. По его словам, в этом населенном пункте находится Славянская ТЭС, превращенная в мощный укрепрайон и место базирования вооружения.

Власть
Минобороны РФ
герань
Украина
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