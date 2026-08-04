«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве

Германия стремится взять реванш у России за поражение во Второй мировой войне, что подтверждается активными военными приготовлениями в странах Балтии, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что развертывание средств радиоэлектронной борьбы в Литве свидетельствует о глубоком милитаристском настрое Берлина.

В Литве разворачивается немецкая танковая бригада. Там будет больше сотни танков и около 5 тыс. человек. Часть войск уже развернута. Поэтому Берлин предпринимает меры, в том числе по защите этой бригады с помощью систем РЭБ, которые должны противодействовать нашим БПЛА, если те там появятся. Это все говорит о колоссальном уровне милитаризации, что НАТО реально готовится к войне. Дух реваншизма сейчас в ФРГ раздувается с колоссальной силой. Обороты такие, что не слабее, чем перед Второй мировой. РФ ни на кого не собирается нападать. А вероятность того, что Запад попытается напасть на Россию, очень велика, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что ФРГ развернула подразделение РЭБ в Литве у границы с Белоруссией. По данным западных журналистов, немецкие военнослужащие ведут наблюдение за электромагнитным пространством и перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем.