Продажи ушедшего из России дилера выросли в РФ на более чем 700%

Продажи ушедшего из России дилера выросли в РФ на более чем 700% Аналитик Целиков: продажи машин Mazda в России выросли на 760% в 2026 году

Продажи автомобилей японского производителя Mazda возросли на 760% в России за первые полгода 2026 года, пишет аналитик Сергей Целиков со ссылкой на данные компании GlobalData в своем Telegram-канале. При этом на мировом рынке показатель понизился на 5%.

Напомню, что в России продажи новых автомобилей Mazda в первом полугодии выросли в 8,6 раза (+760%) до 11,7 тыс. штук. И на глобальном рынке и в России самой продаваемой моделью Mazda остается кроссовер CX-5, — заявил эксперт.

Он добавил, что продажи автомобилей дилера по миру за последние шесть месяцев составили 606 850 единиц. В то же время этот показатель в 2025 году составлял 636 968 единиц. Снижение продаж также зафиксировали в Японии, США, Китае. Так, в КНР они упали на 10%.

Ранее стало известно, что на заводе «АГР-холдинга» в Санкт-Петербурге прекратили выпуск автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia. Дилерам предложили отгружать автомобили из партий 2025 года. На предприятии готовятся к запуску сборки автомобилей Omoda.