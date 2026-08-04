Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 12:01

Продажи ушедшего из России дилера выросли в РФ на более чем 700%

Аналитик Целиков: продажи машин Mazda в России выросли на 760% в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Продажи автомобилей японского производителя Mazda возросли на 760% в России за первые полгода 2026 года, пишет аналитик Сергей Целиков со ссылкой на данные компании GlobalData в своем Telegram-канале. При этом на мировом рынке показатель понизился на 5%.

Напомню, что в России продажи новых автомобилей Mazda в первом полугодии выросли в 8,6 раза (+760%) до 11,7 тыс. штук. И на глобальном рынке и в России самой продаваемой моделью Mazda остается кроссовер CX-5, — заявил эксперт.

Он добавил, что продажи автомобилей дилера по миру за последние шесть месяцев составили 606 850 единиц. В то же время этот показатель в 2025 году составлял 636 968 единиц. Снижение продаж также зафиксировали в Японии, США, Китае. Так, в КНР они упали на 10%.

Ранее стало известно, что на заводе «АГР-холдинга» в Санкт-Петербурге прекратили выпуск автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia. Дилерам предложили отгружать автомобили из партий 2025 года. На предприятии готовятся к запуску сборки автомобилей Omoda.

Экономика
Россия
автомобили
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом
Жительницу Кузбасса задержали за попытку проникнуть в гараж экс-мужа
«Доброе утро, любимый»: Диброва объяснила главное правило крепких отношений
Число погибших детей при атаке ВСУ под Геленджиком выросло до четырех
Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль
Раскрыты детали выпуска телевизоров на обанкроченном «Кванте»
Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию
Кандидат в депутаты ГД объявил награду в 1 млн рублей за похищенные подписи
Дан прогноз цен на товары с Wildberries после переезда складов в Казахстан
Казанский зооботсад получил экзотическое пополнение
Россиянам дали советы, как купить настоящее оливковое масло
Сборная России по волейболу сделала необычное заявление о чемпионате мира
«Как минимум десяток»: стало известно, кого нашли в толпе мигрантов в Сеуте
Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке
Ушла из жизни актриса из фильма о Человеке-пауке
Мужчина побывал в раю и вернулся обратно
Москвич несколько раз ударил охранника по голове бутылкой
Бизнесмена наказали за отравление 63 человек в фастфуде
В Германии готовятся к всеобщей воинской повинности
Невролог объяснила, какие привычки могут улучшить работу мозга
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.