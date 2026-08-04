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04 августа 2026 в 13:02

Казанский зооботсад получил экзотическое пополнение

В Казанский зооботсад из Нижнего Новгорода привезли капибару Пашу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Казанском зооботаническом саду произошло долгожданное пополнение: там поселился самец капибары по имени Паша, рассказала пресс-служба учреждения в МАКСе. Четырехлетний новосел прибыл из Нижегородского зоопарка и уже осваивается на новой территории.

Знакомьтесь — это самец капибары по имени Паша. Ему четыре года, он очень шустрый и, кажется, уже влюблен в свой новый бассейн, — поделился зооботсад.

Чтобы переезд прошел максимально мягко, киперы пока дают Паше привычную еду, привезенную из Нижнего Новгорода. Сейчас самец проходит адаптацию и привыкает к незнакомым голосам, запахам и окружающему ритму. Когда капибар окончательно освоится, специалисты планируют подобрать ему подходящую самку. Посетители уже могут увидеть стеснительного новосела во внутреннем вольере павильона «Бегемотник».

До этого в Московском зоопарке родились детеныши питона Вома. Предположительно, на свет появились самец и самка. Сообщается, что змееныши уже прошли линьку и начали питаться. Потомство дала возрастная пара змей, которая живет в зоопарке более 10 лет.

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