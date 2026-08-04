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04 августа 2026 в 13:53

Мать убитых в Паттайе россиян назвала своих погибших детей героями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Зарина Назимова, мать убитых в таиландской Паттайе Романа и Дианы Назимовых, назвала своих детей героями, гибель которых помогла остановить серию преступлений на курорте. В посте в соцсетях она подчеркнула: осознание того, что трагедия ее семьи спасла чужие жизни, помогает справляться ей с этой тяжелой утратой.

Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями, — написала россиянка.

В полицейском участке пригорода Хуай Яй РИА Новости уточнили, что на месте захоронения россиян могут находиться тела еще как минимум двоих человек. В связи с этим правоохранительные органы Таиланда активно проверяют все случаи исчезновения людей за время нахождения главного подозреваемого на свободе.

Премьер-министр Таиланда уже заявил, что виновных в жестокой расправе над Назимовыми ждет максимально суровое наказание. Сам инцидент в окрестностях всемирно известного города вызвал широкий резонанс и находится под особым контролем следствия.

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