Смена политического курса в Германии и Франции, а также прекращение военной и финансовой поддержки ВСУ со стороны Европы и США могут кардинально ускорить завершение конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинская сторона полностью зависит от внешних поставок вооружения и разведывательных данных, и без этой помощи она не сможет продолжать боевые действия.

Украина полностью зависит от ЕС и США. Если Вашингтон отключит Киев от связи и разведданных, ВСУ не смогут вести военные действия. Когда ЕС перестанет поддерживать конфликт финансами и оружием, Украина сдастся за месяц. Ситуация для Киева очень тяжелая, особенно ввиду предстоящей зимы. В ВСУ наблюдается деморализация. Рядовые граждане понимают, что их вводят в заблуждение мифическими победами на фронтах. Поддерживающие Украину власти ФРГ и Франции могут уйти в отставку, сейчас уже складывается плохая ситуация для Эммануэля Макрона (французский лидер. — NEWS.ru). Поэтому есть много различных предпосылок, которые будут способствовать скорейшему завершению кризиса. Мы надеемся на ВС РФ и Военно-морской флот России. Это лучшие друзья нашей страны, — сказал Чепа.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Россия и Украина могут обсудить гуманитарные вопросы уже предстоящей осенью, а технические контакты по обмену пленными сохранятся и в ближайшее время. По его мнению, несмотря на текущий виток эскалации, стороны, вероятно, получат дополнительный импульс к диалогу ближе к зиме.