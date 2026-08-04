Лантратова описала переговоры с Киевом одним словом

Переговоры Москвы и Киева насчет обмена пленными идут непросто, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с журналистами на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже». Она заверила, что задача по возвращению на родину российских бойцов и гражданских лиц остается в приоритете, пишет ТАСС.

Переговоры непростые, но наша задача вернуть всех наших бойцов домой, вернуть всех гражданских домой. И мы к этой задаче идем, — заявила омбудсмен.

По словам Лантратовой, сейчас идет согласование списков вместе с Минобороны РФ и спецслужбами. В него войдут как военнопленные, так и гражданские лица, которые физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации. При этом уполномоченный по правам человека отметила, что власти Украины не всегда забирают тех, кого Россия готова отдать.

Ранее эксперт Международного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что Киев и Москва могут обсудить гуманитарные вопросы осенью. По его мнению, стороны получат импульс к диалогу ближе к зиме.