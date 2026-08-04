Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 14:51

Лантратова описала переговоры с Киевом одним словом

Лантратова: переговоры с Киевом насчет обмена пленными идут непросто

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры Москвы и Киева насчет обмена пленными идут непросто, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с журналистами на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже». Она заверила, что задача по возвращению на родину российских бойцов и гражданских лиц остается в приоритете, пишет ТАСС.

Переговоры непростые, но наша задача вернуть всех наших бойцов домой, вернуть всех гражданских домой. И мы к этой задаче идем, — заявила омбудсмен.

По словам Лантратовой, сейчас идет согласование списков вместе с Минобороны РФ и спецслужбами. В него войдут как военнопленные, так и гражданские лица, которые физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации. При этом уполномоченный по правам человека отметила, что власти Украины не всегда забирают тех, кого Россия готова отдать.

Ранее эксперт Международного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что Киев и Москва могут обсудить гуманитарные вопросы осенью. По его мнению, стороны получат импульс к диалогу ближе к зиме.

Власть
Яна Лантратова
переговоры
пленные
обмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выслали своих шпионов на Кубу
На Западе оценили последствия миграционного кризиса в Сеуте для Европы
«Мы не достигли совершенства»: врач рассказал о перспективах печати органов
Назван бюджетный продукт, который закроет потребность в витамине С
Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза
Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов перевели в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Росавиация раскрыла подробности поисков исчезнувшего самолета Cessna 182
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.