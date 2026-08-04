Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 15:10

Турция потеряла значительную часть своих туристов

Турагент Озтекин сообщила о рекордном снижении числа отдыхающих в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число туристов в Турции оказалось намного ниже, чем ожидалось, сообщила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин. По словам эксперта, основной причиной спада стало сокращение количества иностранных отдыхающих.

Этот сезон оказался гораздо сложнее, чем рассчитывал туристический бизнес. Даже несмотря на скидки и специальные предложения, многим гостиницам не удается обеспечить привычную загрузку, а предприниматели во многих регионах говорят о серьезном падении доходов, — рассказала Озтекин.

Эксперт также подчеркнула, что снижение туристической активности особенно заметно за пределами востребованных курортов. В прибрежных и культурно-исторических центрах гостиницы, рестораны и магазины обслуживают заметно меньшее количество посетителей по сравнению с предыдущими годами.

Ранее сообщалось, что в Приморье начали выставлять на продажу отели, гостевые дома и базы отдыха после неудачного туристического сезона. Бизнес столкнулся с резким снижением числа отдыхающих и высокими расходами на содержание объектов.

Общество
Турция
туристы
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза
Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов перевели в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Росавиация раскрыла подробности поисков исчезнувшего самолета Cessna 182
Тренер оценил решение России отказаться от участия в ЧМ-2027 по волейболу
ИБ-эксперт раскрыл, как исправить проблему с открытием сайтов банков
«Результаты были триумфальными»: ВС РФ лишили ВСУ сразу 10 МиГ-29 за день
Известный волейболист поддержал отказ России от участия в ЧМ в Польше
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.