Турция потеряла значительную часть своих туристов Турагент Озтекин сообщила о рекордном снижении числа отдыхающих в Турции

Число туристов в Турции оказалось намного ниже, чем ожидалось, сообщила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин. По словам эксперта, основной причиной спада стало сокращение количества иностранных отдыхающих.

Этот сезон оказался гораздо сложнее, чем рассчитывал туристический бизнес. Даже несмотря на скидки и специальные предложения, многим гостиницам не удается обеспечить привычную загрузку, а предприниматели во многих регионах говорят о серьезном падении доходов, — рассказала Озтекин.

Эксперт также подчеркнула, что снижение туристической активности особенно заметно за пределами востребованных курортов. В прибрежных и культурно-исторических центрах гостиницы, рестораны и магазины обслуживают заметно меньшее количество посетителей по сравнению с предыдущими годами.

Ранее сообщалось, что в Приморье начали выставлять на продажу отели, гостевые дома и базы отдыха после неудачного туристического сезона. Бизнес столкнулся с резким снижением числа отдыхающих и высокими расходами на содержание объектов.