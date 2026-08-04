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04 августа 2026 в 11:04

Более сотни россиян застряли в аэропорту на сутки из-за ЧП с самолетом

Россияне застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета до Турции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Более 100 туристов застряли на сутки в московском аэропорту Внуково из-за поломки самолета, направлявшегося в турецкий Бодрум, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Вылет пассажиров рейса ТК3155 авиакомпании Turkish Airlines был запланирован на 2:55 ночи 3 августа.

После посадки людей продержали в самолете до четырех утра, а затем вернули в аэропорт. Позднее им предоставили отель, пишут авторы.

Сначала рейс перенесли на 18:00, затем — на 22:00. В итоге, как сообщает канал, пассажиры смогли вылететь только в 2:44 ночи 4 августа.

До этого аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы после временных ограничений. Работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с соответствующими органами. При этом в аэропорту Тамбова (Донское) были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что два пассажирских лайнера — из Москвы и Санкт-Петербурга — не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV 6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU 1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

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