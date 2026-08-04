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04 августа 2026 в 11:48

Задержанный в Крыму агент Киева напечатал 22 БПЛА на 3D-принтере

ФСБ России: у задержанного в Крыму россиянина изъяли 22 самодельных беспилотника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного в Крыму россиянина 22 самодельных беспилотника, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, дроны мужчина напечатал на 3D-принтере по указанию куратора СБУ, передает ТАСС.

Обнаружено и изъято четыре ЗD-принтера, двадцать два БПЛА, средства управления ими, свыше 200 комплектующих, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и др., — сообщили в ФСБ.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании россиянина, подозреваемого в государственной измене. По версии спецслужбы, мужчина также передавал СБУ сведения о российских военных объектах.

До этого сообщалось, что в Севастополе задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время обысков у них нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов. По информации ведомства, агенты должны были сфотографировать объект сил противовоздушной обороны в Крыму, а также собрать дроны и спрятать их в тайнике.

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