Пропажу российского музыканта в Черногории связали с сектой Baza: пропавший в Черногории россиянин мог стать жертвой секты

Telegram-канал Baza сообщил, что молодого джаз-музыканта Георгия Соломатина, пропавшего в Черногории, могут удерживать в секте. По информации авторов, религиозный культ охотится на талантливую молодежь.

Канал рассказал со ссылкой на волонтеров, что представители секты заманивают молодых людей к себе под предлогом квартирников. Авторы сообщили, что у религиозной организации есть штаб в Тюмени, работающий по аналогичной схеме. При этом, как пишет Baza, отец Георгия не верит в эту версию и считает, что сын просто ушел гулять, но с ним случилась какая-то беда, и вскоре его найдут.

Ранее Соломатин загадочно пропал после концерта группы «Мумий Тролль». По информации источника, 21-летний музыкант из Санкт-Петербурга 31 июля поехал из города Бар в Будву, которые находятся друг от друга на расстоянии 40 километров.

До этого сообщалось, что в окрестностях Белграда внутри чемодана обнаружили останки россиянки Людмилы Турковой, которая пропала в сербской столице 25 июля. Подозреваемых в убийстве задержали. Подруга девушки подтвердила ее гибель и объявила о сборе средств для отправки тела в Россию и похорон.