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04 августа 2026 в 13:25

Одна из крупнейших сетей АЗС отменила ограничения на выпуск топлива

«Газпромнефть» полностью отменила лимиты на топливо в 13 российских регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сеть АЗС «Газпром нефть» полностью отменила ограничения на продажу топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 российских регионах, сообщили в пресс-службе компании. Теперь клиенты могут заправлять автомобили и канистры в любом объеме, также доступна оплата после заправки, передает ТАСС.

Отменены лимиты на заправку. Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки, — говорится в сообщении.

Лимиты были сняты в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. Актуальную информацию о наличии топлива посоветовали смотреть на интерактивной карте сайта и в мобильном приложении сети.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 4 августа стоимость бензина АИ-92 на АЗС компаний ТЭС и АТАН не превысит 100 рублей за литр. По его словам, решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Россия
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