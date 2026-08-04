Одна из крупнейших сетей АЗС отменила ограничения на выпуск топлива «Газпромнефть» полностью отменила лимиты на топливо в 13 российских регионах

Сеть АЗС «Газпром нефть» полностью отменила ограничения на продажу топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 российских регионах, сообщили в пресс-службе компании. Теперь клиенты могут заправлять автомобили и канистры в любом объеме, также доступна оплата после заправки, передает ТАСС.

Отменены лимиты на заправку. Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки, — говорится в сообщении.

Лимиты были сняты в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. Актуальную информацию о наличии топлива посоветовали смотреть на интерактивной карте сайта и в мобильном приложении сети.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 4 августа стоимость бензина АИ-92 на АЗС компаний ТЭС и АТАН не превысит 100 рублей за литр. По его словам, решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым для стабилизации ситуации на топливном рынке.