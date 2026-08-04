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04 августа 2026 в 14:06

Диетолог назвала неожиданную пользу арбузов

Врач Королева: употребление арбузов поддерживает мужскую репродуктивную систему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Употребление арбузов, содержащих ликопин, поддерживает мужскую репродуктивную систему, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Кроме того, в этом продукте есть необходимые организму витамины группы B и C.

[Арбузы] имеют в составе ликопин, который помогает работе сердечно-сосудистой системы, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и тромбообразования. [У свежих арбузов] бочок (земляное пятно) должен быть светло-коричневого цвета, а хвостик — немножко подсохший. Именно по этим критериям мы подбираем для себя уже созревший арбуз, не наколотый, — поделилась Королева.

Ранее нутрициолог Елена Милаева заявила, что людям с гастритом и язвой желудка противопоказано употреблять арбузы и дыни. Она отметила, что в разгар сезона этих бахчевых культур здоровому взрослому человеку важно помнить о строгой умеренности в их потреблении.

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