В Госдуме отреагировали на отказ российских волейболистов от ЧМ-2027

Польша могла выставить неприемлимые для российских волейболистов требования для участия в чемпионате мира, предположила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru она выразила мнение, что Варшава отказала бы во въезде российским спортсменам.

Может быть, Польша выставила требование от игроков подписывать отказ от страны, и только в таком случае они дадут визы. Польша по-другому и не пустит. Организаторы могут отказать во въезде. Здесь важный момент, является ли чемпионат мира по волейболу отборочным соревнованием на Олимпиаду-2030? Если нет, то тогда федерация в первую очередь думала о безопасности спортсменов, — сказала Журова.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. По словам президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко, команда опасается отсутствия гарантий безопасности для ее членов. При этом он поблагодарил Международную федерацию волейбола за то, что она прислушалась к рекомендациям МОК и восстановила мужскую и женскую команды России в правах.