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04 августа 2026 в 15:37

Продажу бутылок воды из Армении приостановили в России

Россия приостановила продажу 70 тыс. бутылок воды из Армении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Государственная система маркировки «Честный знак» поставила на паузу продажу более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») в Telegram-канале. Соответствующее поручение дал Роспотребнадзор.

По поручению Роспотребнадзора для «недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ» ЦРПТ — оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — приостановил реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков. Причиной стали выявленные нарушения производителями обязательных требований к продукции, — рассказали в ЦРПТ.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что запрет на реализацию этих партий действует до завершения всех необходимых проверок. Он также подчеркнул, что благодаря интеграции системы маркировки с кассами по всей стране обеспечен механизм защиты потребителей.

Ранее сообщалось, что закрытие российского рынка для армянских абрикосов может обернуться для республики потерей более четырех пятых доходов от их международных поставок. Экспорт этой продукции традиционно велся в теплые месяцы — с мая по октябрь.

Россия
Армения
ЦРПТ
маркировки
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