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12 июля 2026 в 12:57

В России обсуждают маркировку клиник и магазинов

ЦРПТ: в России начнут маркировать клиники и магазины по определенным условиям

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В России хотят ввести систему маркировки частных клиник и магазинов, с помощью которой посетители смогут удостовериться в надежности организации, заявил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин в интервью РИА Новости. Он уточнил, что будет несколько критериев для прохождения проверки.

Мы совместно с «Общественной потребительской инициативой» прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки, — сказал Дубин.

По словам Дубина, коммерческие клиники должны будут соблюдать несколько условий: регистрация в «Честном знаке», действующая медицинская лицензия и операции с лекарствами за последние месяцы. Также, как уточнил глава ЦРПТ, похожий эксперимент проходит и в сфере торговли — в магазинах, а всего задействовано 40 точек по всей столице.

Ранее Минэкономразвития утвердило новую схему проверки карточек на маркетплейсах. Так, площадки должны будут сверять информацию с 12 госреестрами перед публикацией, чтобы обезопасить людей от некачественных товаров.

Общество
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